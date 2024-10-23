В прокуратуре Кубани объяснили, как будет взиматься туристический налог

С 2025 года вместо курортного сбора в Краснодарском крае и в Сочи в частности начнут взимать туристический налог. В пресс-службе прокуратуры Кубани объяснили, по какому принципу будет происходить данная форма налогообложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пояснили в надзорном органе, уплачивать туристический налог будут компании и граждане, оказывающие услуги по временному проживанию физлиц. Гостиницы будут включать новый налог в стоимость проживания, а в чеке отдельно указывать ставку и сумму. Вводится туристический налог нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Муниципалитеты смогут самостоятельно распределять полученные таким образом доходы, при этом средства можно будет направить не только на развитие туризма.

Местные власти определят ставку налога в пределах допустимой. В следующем году ставка не может быть выше 1% от налоговой базы — стоимости оказываемой услуги (без учета турналога и НДС). В последующие четыре года верхний порог ставки будет ежегодно подниматься на 1%.

Как писал «Ъ-Сочи», на курорте туристический налог также начнут взимать с 1 января 2025 года. Он не может быть меньше ста рублей. Сейчас власти Сочи прорабатывают вопрос на местном уровне.

Вячеслав Рыжков