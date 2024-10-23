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Трехзвездочные номера в Сочи подорожали на 47%

В последние два года стоимость проживания в российских отелях значительно возросла. В Сочи трехзвездочные номера теперь стоят 4,85 тыс. руб. за ночь, что на 47% больше по сравнению с предыдущими периодами, сообщает «Газета» со ссылкой на исследование журнала «Т—Ж».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За период с лета 2022 по лето 2024 года наблюдается резкое удорожание гостиничного сервиса на территории РФ. В среднем цены на четырех- и пятизвездочные отели возросли на 43%, составив 4,26 тыс. руб. за ночь на человека. Особенно заметно подорожание в таких городах, как Уфа и Калининград, где рост цен составил 157 и 87% соответственно.

В Сочи, где трехзвездочные номера подорожали на 47%, гостиничный бизнес также испытывает давление ценовых изменений. Аналогичная тенденция наблюдается и в других городах: во Владикавказе стоимость трехзвездочного номера увеличилась на 96%, а в Уфе — на 75%.

Не обошлось без изменений и в сегменте хостелов, где средняя стоимость проживания выросла на 28%, составив 0,80 тыс. руб. за ночь. В Пятигорске цены увеличились на 56%. В то же время Южно-Сахалинск продемонстрировал снижение цен на 4%. Ночь проживания обойдется в 1,19 тыс. руб.

Двухзвездочные отели также не остались в стороне от повышения цен, стоимость проживания выросла в среднем на 27%. Лидером по росту цен в этом сегменте стала Казань с увеличением на 83%. Санкт-Петербург же показал минимальный рост в категории двухзвездочных гостиниц — всего 4%.

В гостиницах с одной звездой цены выросли в среднем на 15%. Однако в Элисте стоимость проживания удвоилась, достигнув 1,80 тыс. руб. за ночь.

Мария Удовик

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