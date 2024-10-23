Санаторий МВД вновь выиграл у мэрии Сочи спор за свои территории

В Сочи санаторий МВД «Искра» повторно выиграл спор с администрацией за свои территории. Истец добился отмены решения властей, согласно которому внутренний проезд между корпусами здравницы был включен в состав дорог общего пользования, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на арбитражную картотеку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спор возник из-за проезда внутри санатория общей протяженностью 669 м. Мэрия курорта в мае 2022 года включила спорный участок в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Санаторий обжаловал решение городских властей и выиграл дело в начале 2023 года. Позже решение Арбитражного суда Краснодарского края поддержала апелляционная инстанция. Суд установил, что дорога является федеральной собственностью, муниципалитету ее не передавали.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа вернул дело на пересмотр, потребовав уточнить несколько спорных моментов. Кубанский арбитраж по итогам экспертизы устранил имевшиеся сомнения о статусе дороги на территории санатория.

Вячеслав Рыжков