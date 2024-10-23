Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС

Россия предлагает открыть зерновую биржу БРИКС для формирования «справедливых и предсказуемых» ценовых индикаторов на это сырье, заявил президент Владимир Путин. Он озвучил эту инициативу на саммите объединения, который проходит в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин отметил, что зерно играет особую роль в обеспечении продовольственной безопасности. По его мнению, открытие биржи поможет защитить национальные рынки «от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания».

«Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную»,— подчеркнул российский президент (цитата по ТАСС).

В марте председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин на встрече Владимира Путина с работниками агропромышленного комплекса озвучил инициативу создания зерновой биржи БРИКС. Президент России эту идею одобрил и выразил мнение, что многие страны объединения ею заинтересуются. В конце июня глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что cтраны БРИКС поддержали это предложение. Господин Зернин предполагает, что товарная биржа стран БРИКС позволит консолидировать на одной торговой площадке 30–40% мирового предложения по ключевым зерновым культурам.

Засуха, которая была в период сева озимой пшеницы, и отсутствие у фермеров мотивации дополнительно вкладываться в защиту растений могут стать причиной сокращения урожая пшеницы в 2025 году. Согласно предварительному прогнозу «Совэкона», сбор урожая пшеницы может оказаться ниже почти на 2% год к году и на 9% от среднего значения за последние пять лет.

Подробности — в материале «Ъ» «Пшеница в сухом осадке».