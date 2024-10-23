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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве вернул компании из Чили права на бренды напитков Zuko и Yupi

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение Роспатента об отчуждении товарных знаков Zuko и Yupi, которыми владеет Tresmontes Lucchetti S.A., в пользу российских юрлиц. Суд обязал ведомство восстановить права чилийской компании на эти бренды, следует из судебной картотеки.

Москва, 1996 год

Москва, 1996 год

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Москва, 1996 год

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Порошковые концентраты Zuko и Yupi используют для приготовления фруктовых напитков. Tresmontes Lucchetti зарегистрировала эти товарные знаки в России в 1995 году. При попытке продления действия брендов компания узнала, что права на них ей не принадлежат. Согласно базе Роспатента, в 2022 году правообладатель передал эти права по договору подмосковному ООО «Свит», а тот через пару месяцев отдал их московскому ООО «Канди Трейд». Tresmontes Lucchetti этих действий не предпринимала, поэтому обратилась в суд.

Суд выяснил, что договоры в Роспатенте зарегистрировал российский патентный поверенный по доверенности от Хосе Антонио Вилсона, выданной им от лица другой компании — Tresmontes S.A. Также было установлено, что господин Вилсон не знает русского языка, поэтому он не мог подписать доверенность. Суд запросил от ответчика оригинал договора с Tresmontes Lucchetti S.A. либо другую документацию для подтверждения решения о передаче брендов, но юрлица не выполнили определение суда.

Суд также отклонил довод «Канди Трейд» о том, что правообладатель не использует упомянутые товарные знаки в России. «Неиспользование товарных знаков не было установлено и не может быть предметом рассмотрения в рамках данного дела. Кроме того, неиспользование товарного знака не может быть основанием для его незаконного отчуждения»,— отмечается в судебном решении.

Как выяснил «Ъ», юристы, содействующие регистрации и продлению товарных знаков, в преддверии октябрьского повышения пошлин Роспатента столкнулись с ростом нагрузки, в отдельных случаях — почти в 3,5 раза относительно нормы. Рост в большей степени должен сказаться на селлерах онлайн-площадок и на физлицах, которые только в 2023 году получили возможность регистрировать товарные знаки.

Подробности — в материале «Ъ» «Предприниматели подали знак юристам».

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