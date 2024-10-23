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Коммерсантъ FM
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Новый изгиб офисов

Герман Тё передал бизнес оператора партнеру

Один из основателей оператора гибких офисов Business Club Герман Тё уступил своему партнеру, Мураду Дамирову, долю в одной из структур, которая управляет этой компанией. Несмотря на высокий спрос на такой формат офисной недвижимости, инвестиции в объекты могут быть рискованными из-за непрогнозируемой динамики себестоимости строительства.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Герман Тё, сын совладельца девелоперской Capital Group Павла Тё, 15 октября передал свои 50% в ООО «Бизнес клаб. БТС2» партнеру по этому бизнесу Мураду Дамирову, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Эта компания — одна из структур оператора гибких пространств Business Club, где сообщили “Ъ”, что изменения в составе собственников никак не повлияют на многолетние отношения с Capital Group. Связаться с Германом Тё не удалось.

У Германа Тё и Мурада Дамирова осталось одно совместное юрлицо — ООО «Хоум офис», где у них по 50%. Эта компания развивает сервис по выбору и бронированию рабочих мест в коворкингах Home Office.

Business Club создан в 2018 году и управляет несколькими гибкими офисными пространствами в деловом кластере «Москва-Сити», бизнес-центре «Искра» на севере столицы и в Газетном переулке недалеко от Кремля. Среди контрагентов оператора — IT-холдинги Ozon и «Яндекс», Мосбиржа, Т-Банк. В 2023 году совокупная выручка ООО «Бизнес клаб», «Бизнес клаб. БТС2» и «Хоум офис» составила 2,3 млрд руб., указано в СПАРК.

Business Club уже давно ведет самостоятельную деятельность, поэтому консолидация структур компании у Мурада Дамирова может дополнительно подчеркнуть независимость оператора от Capital Group, не исключает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. С инвестиционной точки зрения сервисные офисы — интересный продукт из-за высокой востребованности среди арендаторов, считает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. По ее подсчетам, по итогам сентября 2024 года вакантность рабочих мест в таких пространствах Москвы зафиксировалась на уровне 5,9%, в то время как в начале 2023 года достигала 26,3%.

Такое изменение тренда — результат высокого спроса на такие площади, в частности, со стороны крупных компаний. Так, в сентябре Т-Банк арендовал 24,5 тыс. кв. м гибких офисов в бизнес-центре «Искра» на севере Москвы (см. “Ъ” от 3 октября), а онлайн-ритейлер Wildberries — 2 тыс. кв. м сервисного офиса TheOffice в бизнес-центре «ДМ Тауэр» на юге города (см. “Ъ” от 16 октября). Спрос на сервисные офисы приближается к рекордным значениям: с января и по текущий момент общий объем арендованных рабочих мест превысил 10 тыс. рабочих мест, подсчитала Екатерина Белова.

Как частные инвесторы вкладываются в офисную недвижимость

Но, несмотря на высокий спрос на сервисные офисы, сегодня инвестиции в такой формат достаточно рискованный шаг, поскольку нет понимания, будет ли рынок готов поглотить предложения по той ставке аренды, которая предлагается операторами таких объектов, отмечает партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков. Себестоимость строительства сейчас высока, заемные средства — дорогие, что приводит к росту ставок аренды гибких офисов для конечных пользователей, поясняет он. Стоимость отделки на офисном рынке только за последний год выросла на 15%, подтверждает коммерческий директор Pridex Александр Алейников. Как следствие, добавляет эксперт, заказчикам становится сложно прогнозировать бюджеты, а строителям — обосновывать рост смет.

Открытие новых гибких офисов также сдерживается дефицитом площадей на офисном рынке, напоминает руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости компании CORE.XP Кирилл Бабиченко. В конце сентября доля свободных площадей на офисном рынке Москвы достигла 4,6%, что является минимальным значением в истории рынка, резюмирует эксперт.

Дарья Андрианова

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