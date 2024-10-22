Разморозка по цепочке

В ближайшие дни УК «Т-Капитал» возобновит операции с паями двух биржевых ПИФов, которые были приостановлены в феврале 2023 года. Это стало возможно за счет продажи части заблокированных иностранных активов, а также за счет выделения оставшихся в специализированные закрытые ПИФы. Реализовать замороженные активы удалось во многом благодаря тому, что они хранились в депозитариях, не находящихся под санкциями. Последнее, как считают участники рынка, стало ключевым фактором успеха, так как у большей части рынка активы заблокированы в НРД и СПБ-банке, «вытащить» из которых удается только частным инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Во вторник, 22 октября, Т-Банк сообщил об успешной разморозке части активов, заблокированных в ряде биржевых фондов еще в феврале 2023 года. «Нам удалось разморозить около 3,5 млрд руб. Теперь 450 тысяч наших клиентов смогут снова распорядиться своими активами»,— приводятся слова главы банка Станислава Близнюка в Telegram-канале «Т-Инвестиции».

В банке уточнили, что речь идет о двух биржевых ПИФах — «Вечный портфель USD» и «Вечный портфель EUR». Операции с паями фондов возобновятся уже на этой неделе.

Сделки с паями этих БПИФов, так же как еще с 13 другими фондами УК «Тинькофф-Капитал» (сейчас «Т-Капитал»), были остановлены в феврале прошлого года после того, как банк «Тинькофф» (сейчас Т-Банк) попал в санкционный список Евросоюза (см. “Ъ” от 27 февраля 2023 года). На момент блокировки активы двух фондов оценивались в 7,8 млрд руб. и 1,8 млрд руб. соответственно. Эти БПИФы были ориентированы на инвестиции в золото, иностранные акции, а также длинные и короткие иностранные облигации (по 25%). При этом золото изначально покупалось на Московской бирже, а иностранные акции и облигации — на «СПБ Бирже». Однако в конце 2023 года и «СПБ Биржа» попала в американский SDN-лист (см. “Ъ” от 3 ноября 2023 года), что привело к прекращению торгов иностранными ценными бумагами (ИЦБ) и их блокировке на счетах российских участников рынка.

Согласно отчетности фондов, УК начала сделки по продаже ИЦБ в конце прошлого года. По итогам четвертого квартала 2023 года вложения в БПИФе «Вечный портфель USD» сократились с $29,4 млн до $0,5 млн, при этом в нем не осталось ни одной облигации иностранного эмитента, а паи иностранных ETF и акций в отсутствие биржевых торгов на «СПБ Бирже» стали учитывать по нулевой стоимости. Одновременно в фонде появились ОФЗ ($11,8 млн). Во втором квартале 2024 года УК продала все золото из фонда, при этом вложения в ОФЗ выросли до $30 млн. Схожая картина наблюдалась и в фонде «Вечный портфель EUR», где доля ИЦБ и золота сократилась до нуля, а вложения в ОФЗ достигли $12,8 млн. Впрочем, небольшая часть иностранных акций и паев ETF была выделена в специализированные ЗПИФы, зарегистрированные Банком России в начале сентября 2024 года.

Вся процедура разблокировки затянулась более чем на год, так как требовалось время на выстраивание инфраструктуры, затем на реализацию активов, расчеты и перевод денежных средств, отметили в банке. «Облигации частично удалось реализовать через дружественные цепочки контрагентов на сумму более 1,8 млрд руб.»,— пояснили там.

Реализации такой продажи в нынешних условиях — нетривиальная задача. И она возможна в ограниченном количестве случаев, отмечает соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. К ним он относит получение лицензий иностранных регуляторов, переговоры с иностранными финансовыми организациями, получения выплат. В случае Т-Банка, как считает собеседник “Ъ” на финансовом рынке, ключевую роль сыграло то, что часть активов находилась не в санкционных депозитариях и была правильно аллоцирована как клиентские средства, а не средства УК. «Проблемы могут быть от стадии "сетапа" (открытия счетов.— “Ъ”) с имеющейся у иностранной инфраструктуры аллергии к российским клиентам до перевода или получения денежных средств от продажи активов»,— отмечает управляющий директор «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Реализация таких активов обычно осуществляется с дисконтом. Как отмечает господин Целищев, «помимо оплаты юридических услуг и комиссий брокера или депозитария, могут возникать существенные дисконты до 95% от рыночной стоимости портфеля». Однако в Т-Банке заявили, что средний дисконт к рыночной цене составил 3%.

Тем не менее опрошенные представители российских УК заявили “Ъ”, что пока не рассматривают такие сценарии. Скептически они относятся и к разблокировке активов в НРД и СПБ-банке. Более успешны были попытки физлиц. Андрей Тимчук рассказал о том, что в минувший понедельник Delcredere получила еще две лицензии казначейства Бельгии. Но процесс получения доступа к активам усложнился. «С учетом текущей ситуации по активам, заблокированным в НРД, кроме полученной лицензии также потребуется получение лицензии американского OFAC»,— отмечает господин Тимчук.

Виталий Гайдаев