Катера доплыли до колонии

Тверской суд Москвы вынес приговор по делу совладельца санкт-петербургского НПП «Авиационная и морская электроника» (входит в концерн «Оборонные технологии») Александра Бескровного, который обвинялся в мошенничестве, в результате которого Росгвардии были поставлены некачественные боевые катера, а также в даче взятки в 30 млн руб. за их приемку. Подсудимый вину признал и получил 6,5 года колонии строгого режима и штраф в размере взятки. Иск Росгвардии к подсудимому на 262 млн руб. переадресован гражданскому судопроизводству.

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Как следует из резолютивной части приговора, которую зачитала председательствовавшая на процессе судья Ксения Панова, 57-летний Александр Бескровный, совладелец НПП «Авиационная и морская электроника», признан судом виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ (особо крупное мошенничество и дача взятки в особо крупном размере). В прениях прокурор просил приговорить предпринимателя к 12 годам колонии строгого режима, но судья решила ограничиться сроком, почти вдвое меньшим,— 6,5 года. Поскольку мотивировочная часть приговора адвокатам будет предоставлена позднее, пока они могут лишь предполагать, чем вызвано столь заметное по сравнению с требованием гособвинения смягчение наказания. По их мнению, суд прежде всего руководствовался тем, что Александр Бескровный сразу после задержания в декабре 2021 года признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как уже сообщал “Ъ”, дело о хищении средств Росгвардии, выделенных на закупку боевой техники, было возбуждено после того, как зимой 2019–2020 годов корпуса и рубки пяти катеров, поставленных на боевое дежурство в арктических портах Провидения, Тикси, Певек и Сабетта, неожиданно начали деформироваться и трескаться. Этими фактами заинтересовались в центральном аппарате СКР.

В ходе расследования в СКР пришли к выводу, что организатором махинаций при закупках был тогдашний начальник управления анализа, организации и выработки мер по антикриминальной защищенности объектов Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник Шалва Муселиани (сейчас числится в розыске), который в мае 2018 года собирался в отставку и перед этим решил заработать на поставках техники для своего ведомства. Для этого, по версии следствия, он постепенно сколотил преступную группу, в которую вошли его сослуживцы и предприниматели.

По разработанному господином Муселиани плану, говорится в деле, росгвардейцы должны были получить откат от бизнесменов при закупках Росгвардией мобильных комплексов нестационарной защиты. Предполагалось закупить три вездехода, пять катеров и восемь снегоходов с установленными на них комплексами допоборудования.

Как следует из материалов дела, подбор исполнителей контрактов позволял организатору коррупционной схемы добиться необоснованного завышения максимальной цены контракта уже на стадии подготовки первичных документов. А за откат вовлеченные в преступный замысел росгвардейцы должны были обеспечить беспрепятственную приемку техники и подписание соответствующих актов.

Единственным участником торгов стало санкт-петербургское НПП «Авиационная и морская электроника», совладельцем которого является обвиняемый. Оно и было признано победителем. С предприятием был подписан контракт. Общая сумма договора составила 376,2 млн руб., из которых 239,1 млн руб. приходилось на закупку пяти катеров. При этом победитель, считает следствие, не имел ни опыта, ни технической возможности для выполнения госконтракта. Поэтому коммерсанты, говорится в деле, привлекли субподрядчика в Мурманске, который занялся переоборудованием вездеходов, и нашли катера, непригодные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Главным их недостатком был материал, из которого построили корпуса и рубки судов. К тому же, согласно выводам следствия, катера не соответствовали заявленным в госконтракте размерам.

Вездеходы и снегоходы были приобретены, по версии следствия, по завышенным расценкам. Общий ущерб по делу был оценен в 262 млн руб.

Александр Бескровный, по материалам дела, зная о некачественном исполнении контракта с Росгвардией, выступил взяткодателем при приеме поставленной морской и наземной спецтехники. Так, именно он выделил в марте 2019 года 30 млн руб. и часть этих денег успел передать через знакомую Шалве Муселиани и бывшему главе отдела по формированию единой технической политики ГУВО Росгвардии Сергею Воробьеву.

Всего по делу о хищении 262 млн руб. к уголовной ответственности, помимо господина Бескоровного, было привлечено 12 человек, как сотрудников Росгвардии, так и коммерсантов. Как рассказывал “Ъ”, в начале сентября этого года 235-й гарнизонный военный суд в Москве вынес обвинительный приговор фигурантам. В итоге самый серьезный срок — 12 лет колонии строгого режима с 30-миллионным штрафом (сумма взятки) — получил экс-начальник отдела ГУВО Сергей Воробьев. Девять лет с таким же штрафом назначено его бывшему коллеге Александру Жилякову. Двое предпринимателей получили реальные сроки, остальные фигуранты — условные.

Дело Александра Бескровного, после того как он заключил сделку с прокуратурой, выделили в отдельное производство. Впрочем, рассмотреть его в особом порядке (без исследования доказательств и допросов свидетелей) не удалось, поскольку уже на этапе предъявления обвинения в окончательной редакции господину Бескровному к даче взятки добавили и особо крупное мошенничество.

По завершении процесса адвокат осужденного Вадим Березин заявил “Ъ”, что он и его коллега Степан Осокин пока не решили, будут ли обжаловать приговор. «Для этого надо посовещаться с подзащитным»,— пояснил защитник.

Алексей Соковнин