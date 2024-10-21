Конкурсный управляющий «Гугла» оспорил выплаты экс-сотрудникам на 166 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский направил заявление в арбитражный суд Москвы с целью оспорить выплаты премий бывшим работникам компании, а также начисление зарплат и материальной помощи топ-менеджменту. Общая оспариваемая сумма составила 166,3 млн руб., следует из сообщений на Федресурсе.

Господин Таляровский намерен оспорить годовые и квартальные премии, а также премирования по рекомендации руководителя и рекомендации коллег на общую сумму около 138,5 млн руб. Конкурсный управляющий попросил у суда взыскать выплаченные средства с бывших работников в пользу ООО «Гугл».

Также он просит признать недействительными начисления зарплат гендиректору «Гугла» Дэвиду Мунро Снэддону, управляющему директору Юлии Соловьевой и финансовому директору Юлии Рамазановой в 2022–2023 годах на сумму 11,5 млн руб. Господин Таляровский намерен оспорить и начисления материальной помощи госпоже Соловьевой и госпоже Рамазановой на 8,1 млн руб. Со всех троих он просит взыскать выплаты за 2022–2023 годы на сумму 8,2 млн руб. и признать отсутствующей задолженность «Гугла» перед ними.

Валерий Таляровский сегодня, 21 октября, также попросил суд признать недействительными платежи «Гугла» в адрес Google Ireland Limited. Он попросил взыскать с компании порядка 130,2 млрд руб. в пользу российского подразделения. Российское подразделение Google обратилось в суд в 2022 году с просьбой признать компанию банкротом. Арбитражный суд Москвы счел обоснованным заявление «Гугла». В октябре 2023 года компанию признали банкротом и начали конкурсное производство.