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Коммерсантъ FM
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Силуанов: Минфин работает над депозитарной системой БРИКС

Министерство финансов работает над созданием депозитарной системы BRICS Clear, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, она основана на технологии распределенного реестра — по аналогии с теми системами, которые используются в западных странах.

Министр финансов России Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«То есть мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе, но чье использование ограничено для России и ряда других стран»,— рассказал господин Силуанов в беседе с RT Arabic.

Помимо этого, в Минфине также разработают трансграничную платежную инфраструктуру БРИКС. При этом глава ведомства уточнил, что речь не идет о создании единой валюты организации. Он добавил, что трансграничная платформа позволит пользователям проводить платежи быстрее и дешевле.

«Мы говорим о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы, где бы использовались национальные валюты, где бы использовались цифровые финансовые активы и цифровые валюты стран нашего объединения»,— отметил Антон Силуанов.

В конце сентября президент Владимир Путин говорил, что в БРИКС продолжают работать над «независимым платежно-расчетным контуром» для обслуживания внешней торговли. В июне глава Минфина сообщал, что Россия предложила странам БРИКС и партнерам из объединения механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge.

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