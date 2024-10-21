Путин встретится почти со всеми лидерами, которые посетят саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с большинством лидеров, которые приедут на XVI саммит БРИКС, сообщили в Кремле.

Мероприятие пройдет под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В рамках саммита Путин планирует обсудить ключевые вопросы международной повестки с лидерами стран-участников. По итогам саммита БРИКС будет принята Казанская декларация.

Ранее Владимир Путин анонсировал, что в рамках саммита у него запланировано 17 встреч с лидерами разных стран.

Анар Зейналов