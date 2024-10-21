Главные новости за 21 октября. Белгород, Воронеж, Орел, Тамбов

При обстрелах Белгородской области пострадали не менее девяти человек, в том числе трое при атаке на село Новая Таволжанка.

Сына главы Лискинского района Воронежской области отправили под домашний арест.

Осужденный экс-замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев ушел на СВО.

Вице-губернатором Орловской области по внутренней политике назначена Ирина Патронова.

Ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий обжаловал очередное продление ареста в СИЗО.

Первым заместителем главы администрации Белгородского района назначен Олег Каширин.

Контракт на техобслуживание и содержание интеллектуальной транспортной системы Воронежской городской агломерации получило ПАО «Ростелеком».

По делу о мошенничестве с котельными под Тамбовом перед судом предстанет один фигурант.

Воронежский производитель электротехники запустит в облцентре производственно-складской комплекс за 500 млн руб.