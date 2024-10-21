Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первым замглавы Белгородской района назначен Олег Каширин

Первым заместителем главы администрации Белгородского района назначен Олег Каширин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Анна Куташова.

Олег Каширин

Фото: из Telegram-канала Анны Куташовой

Господин Каширин отметил, что испытывает невероятную гордость от присоединения к команде администрации Белгородского районе. Он подчеркнул, что понимает «возложенную на него ответственность» и будет «трудиться на благо граждан».

Ранее Олег Каширин занимал пост главы администрации Комсомольского поселения, а после поселка Северный.

В конце сентября в администрации муниципалитета произошли и другие кадровые изменения. Пост руководителя комитета строительства занял Андрей Хорош, руководителем комитета экономразвития назначен Владимир Мерзликин.

Анастасия Колпачева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...