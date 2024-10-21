Первым замглавы Белгородской района назначен Олег Каширин

Первым заместителем главы администрации Белгородского района назначен Олег Каширин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Анна Куташова.

Олег Каширин

Фото: из Telegram-канала Анны Куташовой

Господин Каширин отметил, что испытывает невероятную гордость от присоединения к команде администрации Белгородского районе. Он подчеркнул, что понимает «возложенную на него ответственность» и будет «трудиться на благо граждан».

Ранее Олег Каширин занимал пост главы администрации Комсомольского поселения, а после поселка Северный.

В конце сентября в администрации муниципалитета произошли и другие кадровые изменения. Пост руководителя комитета строительства занял Андрей Хорош, руководителем комитета экономразвития назначен Владимир Мерзликин.

Анастасия Колпачева