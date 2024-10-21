При утреннем обстреле белгородского села Новая Таволжанка ранены три человека

По уточненной информации, при утреннем обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского горокруга Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один мужчина получил осколочные ранения руки и ноги, второй — осколочные ранения ноги, у женщины — минно-взрывная травма и ранение ноги. Попутным транспортом их доставили в Шебекинскую центральную райбольницу. Для дальнейшего лечения мужчин переводят в горбольницу №2 Белгорода, женщину отправили на амбулаторное лечение.

В селе различные повреждения установлены в восьми частных домах, десяти автомобилях, производственном помещении одного из предприятий.

Также глава региона уточнил информацию о разрушениях в городе Шебекино после утреннего обстрела. Там загорелся сарай, его уже потушили. В трех многоквартирных домах и десяти частных повреждены кровли, фасады и остекление. Осколками посечен легковой автомобиль. Есть разрушения на предприятии.

Кроме того, в селе Вознесеновка Шебекинского горокруга в результате попаданий в дорожное полотно посечены пять автомобилей. В здании сельхозпредприятия пострадали остекление и фасад.

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Алина Морозова