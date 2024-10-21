«Ростелеком» получил контракт на обслуживание воронежской ИТС

Контракт на техобслуживание и содержание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Воронежской городской агломерации получило ПАО «Ростелеком». Воронежское казенное учреждение «Региональный центр безопасности» заключило его по начальной цене в 188 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

В аукционе по выбору подрядчика для обслуживания ИТС было два участника. Победителем торгов стало московское ООО «Арсенал». Компания получила контракт в середине июля, однако в начале октября он был расторгнут «по соглашению сторон».

Согласно письму «Арсенала» к «Региональному центру безопасности», с предложением расторгнуть контракт выступил подрядчик. Контракт предусматривает оказание услуг силами специалистов, имеющих соответствующее образование. У «Арсенала», по собственным данным, есть такие работники, но, как выяснилось в ходе исполнения контракта, их количества недостаточно для «полного, качественного и всестороннего обслуживания ИТС». Подрядчик обратился к производителям технических и программных средств транспортной системы с запросом на обучение дополнительного числа сотрудников. Ему ответили, что это можно сделать не раньше февраля–марта 2025 года, при этом оказывать услуги по контракту нужно с момента его заключения до 4 июля 2025 года.

ИТС внедряется в Воронежской агломерации с 2022 года. В этом году планируется завершить третий этап создания и внедрения системы. Общая стоимость проекта оценивается в 672,5 млн руб. Обслуживание части системы, введенной в эксплуатацию, обходится региону в 16,7 млн.

Летом 2022 года «Ростелеком» получил контракт на внедрение ИТС в Воронежской агломерации за 449,2 млн руб. Работы по нему требовалось выполнить в три этапа до 29 ноября 2024 года. Однако в июле 2024-го исполнение контракта было прекращено «по соглашению сторон». Согласно документу, подрядчик выполнил обязательства на 446,2 млн руб.,а заказчик в лице «Регионального центра безопасности» оплатил их. При этом «Ростелекому» начислили 1,1 млн руб. штрафов и неустоек за несоблюдение сроков завершения работ и ненадлежащее исполнение контракта. Они оплачены на 452,7 тыс. руб.

«Отклонения, допущенные подрядчиком при выполнении работ, не привели к изменению или ухудшению качества результата выполненных работ по созданию ИТС, но привели к снижению стоимости фактически выполненных работ на 2,99 млн руб.»,— говорится в соглашении о расторжении контракта.

О внедрении ИТС в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова