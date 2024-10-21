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Ирина Патронова назначена политическим вице-губернатором Орловской области

Вице-губернатором Орловской области по внутренней политике назначена 53-летняя Ирина Патронова. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на заседании облправительства. Госпожа Патронова также стала представителем главы региона в Орловском областном совете народных депутатов.

Ирина Патронова

Фото: правительство Орловской области

На этом посту она сменила Ирину Проваленкову, которая покинула должность в июне этого года и стала главным федеральным инспектором по Липецкой области. С июня обязанности политического вице-губернатора Орловской области исполнял руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Александр Шалимов.

Ранее госпожа Патронова занимала должность руководителя регионального департамента образования. Вместо нее руководить им в статусе и. о. будет замруководителя департамента — начальник управления региональной образовательной политики Татьяна Патова.

Анастасия Колпачева

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