Воронежский производитель электротехники запустит комплекс за 500 млн рублей

ООО «Интеллектуальные комплексы автоматики» (ГК «Интелка») в конце октября планирует запустить в Воронеже производственно-складской комплекс. Об этом рассказал директор регионального Центра «Мой бизнес» Андрей Демидов на выездном совещании с представителями облправительства в Поворинском районе. Инвестиции в комплекс оцениваются в 500 млн руб. Из них 142 млн руб. составляют собственные средства, а 127 млн руб. — кредит в ПСБ. Еще 230 млн руб. компания привлекла в качестве льготного кредита по госпрограмме Минэкономразвития РФ.

Проект станет расширением действующего воронежского производства «Интелки». Площадь предприятия составит 6,5 тыс. кв. м. Из презентации проекта следует, что компания рассчитывает увеличить выпуск электрощитового оборудования в два раза к 2027 году — с 250 млн до 500 млн руб. в год.

За счет проекта планируется создать 300 рабочих мест. В компании рассчитывают, что налоговые отчисления к 2027 году составят более 80 млн руб. Производимую продукцию планируют экспортировать в Казахстан и Беларусь. Центр «Мой бизнес» выступает залоговым поручителем проекта при кредитовании, а также оказывает его информационное сопровождение.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Интеллектуальные комплексы автоматики» зарегистрировано в Воронеже в 2009 году для производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем является воронежское ООО «ИКА», доли которого принадлежат Дмитрию Каревскому (20%), Александру Никитину (20%), Виталию Самарину (20%), Виктору Поваляеву (20%) и Алексею Козлову (10%). Директор — Виктор Поваляев. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка предприятия составила 672 млн руб., чистая прибыль — 76 млн руб.

Егор Якимов