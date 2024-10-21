Ректор Воронежского госуниверситета обжаловал очередное продление ареста в СИЗО

В Ленинский райсуд Воронежа поступила апелляционная жалоба защиты на продление содержания под стражей 53-летнего ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, обвиняемого в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Как сообщили в суде, в среду, 23 октября, материалы планируется отправить на рассмотрение в областной суд.

Дмитрий Ендовицкий находится под стражей с середины июня этого года. Региональное управление Следственного комитета России обвиняет его в том, что в начале 2022 года он передал 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук супругой Еленой Ендовицкой. Посредником в передаче денег, по версии следствия, выступил профессор Юрий Трещевский. 76-летний ученый находится под домашним арестом.

Ректор не признает вину. С момента задержания он просил назначить ему более мягкую меру пресечения. Суд ему в этом отказывал. В очередной раз срок содержания Дмитрия Ендовицкого под стражей был продлен до 14 декабря.

В середине июня по подозрению в аналогичном преступлении были задержаны высокопоставленные сотрудники управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Ростовской области. По версии Следственного комитета, руководитель УФНС Андрей Мосиенко и глава МИ ФНС России №25 Тигран Додохян, желая защитить диссертации на соискание ученых степеней, также заплатили Наталье Сироткиной 250 тыс. руб. и 350 тыс. руб. Оба фигуранта дела вину признали. Их отпустили под запрет определенных действий.

Подробнее об уголовном деле Дмитрия Ендовицкого — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев