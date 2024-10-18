Главные новости за 18 октября. Сочи

Продолжается реконструкция в аэропорту Сочи. Работы сейчас ведутся в секторе В. Пассажиров просят прибывать в воздушную гавань заранее.

Участие в СМИД «Россия — Африка» в Сочи подтвердил Маврикий. Первый российско-африканский форум на уровне министров иностранных дел пройдет в Сочи 9 и 10 ноября.

В преддверии новогодних праздников средняя стоимость посуточной аренды жилья в Сочи достигла 6,1 тыс. руб., что на 8% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Курорт продолжает оставаться наиболее востребованным направлением среди туристов, опережая другие города Краснодарского края и ЮФО.

На федеральной территории Сириус стартовал проект, направленный на исследование биологически активных веществ — следовых аминов. Ученые надеются найти эффективные методы восстановления пациентов с повреждениями спинного мозга.

Генерального директора компании «ТРВ-инжиниринг», обеспечивающей поставки для корпорации ОПК, Михаила Колесникова задержали правоохранительные органы по подозрению в мошенничестве на сумму 40 млн руб. Вместо производства ракет глава подмосковной компании построил дом в Сочи.

В горах Сочи номерной фонд на декабрь и январь забронирован почти на 60%. В целом по краю загрузка средств размещения на указанный период составляет порядка 40%.

В осенне-зимний период 2024–2025 годов аэропорт Сочи обслужит порядка 3,5 млн человек.

С начала 2024 года в Сочи местные жители стали жертвами мошеннических схем на сумму около 300 млн руб.

Власти Краснодарского края рассматривают возможность отложить реконструкцию аэропорта Сочи до открытия воздушной гавани Краснодара.

Верховный суд РФ отменил решение по изъятию земли из нацпарка Сочи. Дело направили на новое рассмотрение.