Номерной фонд в горах Сочи на зиму забронирован почти на 60%

В горах Сочи номерной фонд на декабрь и январь забронирован почти на 60%. В целом по краю загрузка средств размещения на указанный период составляет порядка 40%, рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель в ходе доклада на всероссийском селекторе по подготовке к зимнему туристическому сезону 2024–2025 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Всего зимой Кубань планирует принять 3 млн туристов. Для этого работают 2 тыс. средств размещения на 220 тыс. мест. Глубина бронирования сейчас достигает двух месяцев. По словам господина Руппеля, в новогодние праздники средняя загрузка черноморских курортов будет не ниже 70%, горного кластера — 90%. Вице-губернатор также сообщил, что для туристов откроют 80 зимних пляжей.

Спикер добавил, что средняя стоимость размещения выросла на 10%, «но это практически все объективные причины». Горнолыжный кластер региона останется главной точкой притяжения туристов зимой, считает замглавы края. Здесь принять гостей готовы 170 средств размещения на 11,8 тыс. мест.

«Естественно, львиная доля приходится на большую тройку: Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром. Старт горнолыжного сезона планируем на 17–22 декабря, но, естественно, это будет зависеть от погодных условий и снежного покрова»,— сообщил господин Руппель.

Ожидается, что в горах Сочи в новогодние праздники примут порядка 100 тыс. гостей. Для обеспечения активного отдыха будет работать 66 канатных дорог, 125 классифицированных трасс общей протяженностью более 170 км.

Вместе с тем краевую власть беспокоит вопрос горнолыжных трасс, а именно отсутствие на федеральном уровне правил пребывания туристов на территории горнолыжных комплексов. Александр Руппель заявил, что этот вопрос обсуждают уже несколько лет.

«Количество туристов растет, адекватность их тоже вызывает вопросы. Естественно, параллельно с этим необходимо установление административной ответственности. Это нашим курортам очень бы помогло»,— объяснил вице-губернатор.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт «Красная Поляна» может открыть зимний сезон в начале декабря. Ночью накануне, 17 октября, в горах выпал первый снег.

Вячеслав Рыжков