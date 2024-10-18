Новые способы лечения травм спинного мозга разрабатывают ученые Сириуса

На федеральной территории Сириус стартовал проект, направленный на исследование биологически активных веществ — следовых аминов. Ученые надеются найти эффективные методы восстановления пациентов с повреждениями спинного мозга, сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

По статистике, такие повреждения составляют более четверти всех травм, и Россия занимает второе место в Европе по их частоте. Современные методы терапии не способны полностью восстановить функции поврежденных нервных тканей, сосредоточиваясь лишь на облегчении симптомов.

Ученые Сириуса начали исследовать малоизученные рецепторы следовых аминов. Эти биологически активные вещества, присутствующие в организме в минимальных концентрациях, могут стать ключевыми в разработке новых терапий. По своей структуре они схожи с нейротрансмиттерами, которые играют важную роль в передаче сигналов между клетками и регуляции физиологических процессов.

Следовые амины могут поступать в организм как через естественный синтез, так и с пищей — например, из ферментированных продуктов, таких как сыр или вино. Несмотря на их малое количество, влияние этих веществ на центральную нервную систему может быть значительным. Исследования показали, что рецепторы следовых аминов (TAAR) могут оказывать влияние на сенсомоторные функции. В ходе экспериментов на мышах с отключенным геном TAAR1 было установлено, что этот рецептор связан с изменениями в сенсомоторной активности.

Руководитель проекта и старший научный сотрудник направления «Нейробиология» Дарья Калинина рассказал, что существующие препараты для лечения травм спинного мозга часто сопровождаются побочными эффектами. Поэтому крайне важно находить новые мишени и исследовать ранее неизвестные механизмы восстановления нервной ткани. Глубокое изучение роли рецепторов следовых аминов может открыть новые горизонты для разработки специализированных терапий, способствующих регенерации после травм головного и спинного мозга. Исследования также показали, что эти рецепторы могут регулировать воспалительные процессы в спинном мозге после травм.

Мария Удовик