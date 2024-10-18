Гендиректор «ТРВ-инжиниринг» построил дом в Сочи вместо производства ракет

Генерального директора компании «ТРВ-инжиниринг», обеспечивающей поставки для корпорации ОПК, Михаила Колесникова задержали правоохранительные органы по подозрению в мошенничестве на сумму 40 млн руб. Вместо производства ракет глава подмосковной компании построил дом в Сочи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Михаила Колесникова подозревают в том, что, действуя от имени «ТРВ-инжиниринг», он заключил сделку с подконтрольной ему таганрогской компанией на поставку металлопродукции, предназначенной для производства ракет. Однако полученные средства были использованы для личных нужд — строительства жилого дома в Сочи, уточнил источник «РИА Новости».

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас господин Колесников находится под арестом. В его доме и на территории предприятия провели следственные мероприятия.

Представитель силовых структур уточнил, что преступная деятельность господина Колесникова была выявлена в ходе расследования дела против бывшего генерального директора АО «Звезда — Стрела» Владимира Масленского. Господин Масленский заключил досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием. В конце июня Таганрогский городской суд приговорил его к четырем годам лишения свободы за хищение более 420 млн руб. из бюджета Министерства обороны РФ.

Мария Удовик