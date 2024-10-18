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Сочинцы перевели мошенникам около 300 млн рублей с начала года

С начала 2024 года в Сочи местные жители стали жертвами мошеннических схем на сумму около 300 млн руб. Об этом сообщили «Ъ-Сочи» в полиции города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В полиции ранее предупреждали о том, что мошенники начала пользоваться новой схемой. Аферисты звонят гражданам от имени поликлиник и предлагают установить новое приложение от Минздрава для получения кешбэка после медицинских обследований. В подставной программе жертвы вводят свои личные данные. Это дает злоумышленникам доступ к банковским картам.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в Сочи пенсионерке позвонили якобы из Росфинмониторинга и запугали, сообщив о попытке получения кредита на ее имя. Мошенники убедили ее оформить заем и передать деньги курьеру для «расследования». После получения средств курьера задержала полиция.

Мария Удовик

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