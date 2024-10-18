ВС РФ отменил решение по изъятой земле в сочинском нацпарке

Верховный суд РФ отменил решение по изъятию земли из нацпарка Сочи. Дело направили на новое рассмотрение, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет о деле о признании права собственности на земельный участок в границах нацпарка Сочи, которым владеет индивидуальный предприниматель Федор Тютюнников. Сразу несколько инстанций в 2023 и 2024 годах удовлетворили иск заместителя прокурора Краснодарского края к господину Тютюнникову. Надзорный орган требовал признать отсутствующим право собственности ответчика на земельный участок.

Спорная территория находится в с/т «Раздольное». По мнению прокуратуры, земля должна была перейти в собственность государства. Причиной для этого указали якобы незаконное оформление в собственность ответчика, так как земля частично образована в границах земель, находящихся в федеральной собственности. Надзорный орган также обратил внимание на тот факт, что земля свободна от строений и фактически не используется.

Суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры и сослался на то, что участок полностью расположен в границах земель Нижне-Сочинского участкового лесничества Сочинского нацпарка. В этой связи, счел суд, земля находится в федеральной собственности и предоставлена господину Еремину (собственник участка до Федора Тютюнникова) незаконно.

Верховный суд РФ решил, что ответчик, полагавшийся при приобретении участка на данные государственного реестра, признается добросовестным, если не доказано, что он знал об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него. Также ВС РФ не установил, что земля на момент ее предоставления господину Еремину находилась в существовавших тогда границах нацпарка.

Вячеслав Рыжков