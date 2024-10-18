Аэропорт Сочи осенью и зимой примет 3,5 млн человек

В осенне-зимний период 2024–2025 годов аэропорт Сочи обслужит порядка 3,5 млн человек. Такой прогноз привел вице-губернатор Кубани Александр Руппель в ходе доклада на всероссийском селекторе по подготовке к зимнему туристическому сезону 2024–2025 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Воздушная гавань осенью и зимой будет осуществлять полеты по 74 направлениям — 51 внутренним и 23 международным. В частности, впервые не будут останавливать въездной туризм из Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Также будут впервые запущены прямые рейсы из Сочи в Коломбо.

Ранее господин Руппель сообщал, что реконструкцию аэропорта Сочи могут отложить. Вернуться к проекту планируют после открытия воздушной гавани Краснодара. Вопрос сейчас прорабатывают, окончательного решения пока нет. Изначально планировалось, что работы закончат в 2026 году.

«Ъ-Сочи» писал, что номерной фонд в горах курорта на зиму забронирован почти на 60%. В целом Краснодарский край с декабря по март планирует принять порядка 3 млн гостей.

Вячеслав Рыжков