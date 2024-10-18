Реконструкцию аэропорта Сочи могут отложить

Власти Краснодарского края рассматривают возможность отложить реконструкцию аэропорта Сочи до открытия воздушной гавани Краснодара. Об этом заявил вице-губернатор региона Александр Руппель в ходе доклада на всероссийском селекторе по подготовке к зимнему туристическому сезону 2024–2025 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Руппель напомнил, что реконструкция должна начаться в следующем году, но ее хотят отложить до момента открытия краснодарского аэропорта. Аэропорт Сочи с февраля 2022 года остается единственным работающим авиахабом в Краснодарском крае — остальные узлы закрыты.

«Реконструкция аэропорта Сочи должна начаться в следующем году, но мы бы все-таки откладывали ее до открытия аэропорта Краснодар. Мы в принципе про этом говорили, но мы так понимаем, это с федеральными средствами связано и с мероприятиями»,— объяснил вице-губернатор.

Замглавы федерального минтранса Владимир Потешкин уточнил, что вопрос реконструкции сочинской воздушной гавани находится в стадии проработки. Окончательного решения власти пока не приняли.

Планировалось, что новые объекты аэропорта Сочи спроектируют и начнут строить в 2024 году. На территории воздушной гавани должен появиться второй терминал общей площадью 40 тыс. кв. м. Завершить работы хотели в 2026 году.

Вячеслав Рыжков