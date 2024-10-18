Стоимость аренды жилья на Новый год в Сочи выросла на 8%

В преддверии новогодних праздников средняя стоимость посуточной аренды жилья в Сочи достигла 6,1 тыс. руб., что на 8% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Курорт продолжает оставаться наиболее востребованным направлением среди туристов, опережая другие города Краснодарского края и ЮФО, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на данные аналитиков сервиса ЮMoney и «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kandinsky 3.0 Фото: Kandinsky 3.0

Сочи занимает третье место по количеству бронирований, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу в рейтинге популярных зимних направлений. По данным аналитиков, среди других востребованных мест можно выделить Зеленоградск, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Минск, Кисловодск и Шерегеш.

В Сочи аренда жилья на сутки составляет 6,1 тыс. руб. В то же время наибольшие расценки на жилье в этот период фиксируются в Шерегеше, где стоимость посуточной аренды достигает 14,5 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что рынок долгосрочной аренды жилья в России в третьем квартале 2024 года вырос на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Наиболее заметные изменения наблюдаются в таких городах, как Казань, Санкт-Петербург и Сочи, где за аренду предстоит отдать 40 тыс. руб., 45 тыс. руб. и 55 тыс. руб. соответственно.

Мария Удовик