В аэропорту Сочи предупредили о реконструкции в секторе В

Продолжается реконструкция в аэропорту Сочи. Работы сейчас ведутся в секторе В. Пассажиров просят прибывать в воздушную гавань заранее, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В настоящее время в терминале аэропорта продолжается реконструкция, которая направлена на улучшение качества обслуживания, удлинение багажной ленты и увеличение числа стоек регистрации. Теперь работы ведутся в секторе В, и привычные стойки регистрации перемещены в другие секторы»,— предупредили в аэропорту.

Пассажиров просят заранее прибывать в аэропорт, чтобы пройти все предполетные процедуры «без лишних переживаний». В секторе А разместятся авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 и «Уральские авиалинии». В секторе С будут регистрировать пассажиров и багаж авиакомпаний Nordwind Airlines, iFly, Smartavia, Red Wings, «Ютэйр», Nordstar, «Якутия» и «Ямал». В секторе В, где начались работы, будут работать стойки 91–93, здесь зарегистрируют пассажиров без багажа.

Весной текущего года в аэропорту шла реконструкция в секторе А. В воздушной гавани сообщали, что планируют увеличить количество стоек регистрации для пассажиров с багажом на 10%.

«Ъ-Сочи» сообщал, что с мая по сентябрь аэропорт курорта обслужил почти 8 млн человек. За пять месяцев авиакомпании выполнили 24,5 тыс. рейсов. Большинство из них — на внутренних направлениях.

Вячеслав Рыжков