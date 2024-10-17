Главные новости за 17 октября. Сочи

Первый снег выпал на курорте Красная Поляна ночью в четверг, 17 октября, на отметках выше 2,2 тыс. м. Снежный покров пока недостаточно плотный, чтобы открыть горнолыжный сезон. Его могут запустить в первой декаде декабря.

В ближайшие дни высота снежного покрова в горах Сочи может достигнуть 40–50 см на высотах от 1,7 тыс. до 2,2 тыс. м над уровнем моря. С 18 октября температура воздуха продолжит понижаться, и нулевая изотерма будет ощущаться и на высоте 1,7 тыс. м.

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений на ноябрьские праздники (11% бронирований). Стоимость ночи при средней продолжительности поездки в пять дней составляет 4,3 тыс. руб.

НАО «Красная Поляна» 25 сентября 2024 года зарегистрировало новый товарный знак «Птицы захмелели». Заявку на регистрацию подали в декабре 2023 года. «Птицы захмелели» — название нового центра гастротуризма. В пятницу, 18 октября, состоится его техническое открытие. Официальное открытие проведут позже, сейчас решаются технические вопросы.

Чаеводы Сочи рассказали о снижении урожая из-за непогоды в 2024 году. Объем собранного чайного листа снизился на плантациях группы компаний Turshu's (управляет ООО «Мацестинская чайная фабрика» и АО «Мацестинский чай»).

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis 2024 в Сочи рассказала журналистам о состоянии рынка ипотеки. По словам главы Банка России, в регуляторе наблюдают охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной. В то же время восстановились темпы выдачи семейной ипотеки.

По состоянию на 17 октября 2024 года в Сочи собрано 530,7 млн руб. в рамках программы курортного сбора.

В преддверии новогодних праздников Сочи готовится встретить около 300 тыс. туристов со всей России.