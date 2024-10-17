Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочинские чаеводы сообщили о снижении урожая из-за непогоды

Чаеводы Сочи рассказали о снижении урожая из-за непогоды в 2024 году. Объем собранного чайного листа снизился на плантациях группы компаний Turshu's (управляет ООО «Мацестинская чайная фабрика» и АО «Мацестинский чай»), пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Официальный портал города-курорта Сочи

Фото: Официальный портал города-курорта Сочи

В текущем году Turshu's собрала 210 тонн чайного листа. Урожайность оказалась ниже, чем годом ранее. В пресс-службе объяснили, что чайное производство напрямую зависит от погодных условий. В текущем сезоне были холодная весна и засушливое жаркое лето, что очень сильно повлияло на количество собранного урожая.

Годом ранее компания собрала 316,7 тонн чайного листа. Разница с показателями текущего года составляет около 30%.

В компании в то же время отметили, что турпоток на предприятие в 2024 году вырос. С января по середину октября фабрика приняла 45 тыс. туристов, а к концу года ожидает роста турпотока до 55 тыс. гостей. Представители организации объяснили это развитием эко-туризма в стране и собственными усилиями.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...