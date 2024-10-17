Снежный покров в горах Сочи может достигнуть 50 сантиметров

В ближайшие дни высота снежного покрова в горах Сочи может достигнуть 40-50 см на высотах от 1,7 тыс. до 2,2 тыс. м над уровнем моря. С 18 октября температура воздуха продолжит понижаться, и нулевая изотерма будет ощущаться и на высоте 1,7 тыс. м, прогнозируют специалисты курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: веб-камеры курорта «Роза Хутор» Фото: веб-камеры курорта «Роза Хутор»

Метеорологи считают, что с 17 по 20 октября в горах понизится температура, в отдельные дни выпадет существенное количество осадков. В пресс-службе курорта напомнили, что в ночь на 17 октября в горах выпал первый «предсезонный» снег. На высоте 2,2 тыс. м над уровнем моря на смотровой площадке Роза Пик образовался снежный покров до 5 см. Ожидается, что в течение дня он достигнет 10-20 см.

Об изменениях погодной обстановки, графике работы подъемников, маршрутов в горах и аттракционов гостей будут информировать через инфоцентр и соцсети курорта, уточнили в пресс-службе. Уточняется, что в 2024 году первый снег в горах Сочи наблюдался 21 сентября на высоте 2,5 тыс. м. В 2023 году первый снег выпал 7 октября, а горнолыжный сезон на «Роза Хутор» стартовал в первой декаде декабря.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте «Красная Поляна» могут открыть зимний сезон 2024 года в начале декабря. Здесь 17 октября также выпал снег, ожидаются дальнейшие осадки.

Вячеслав Рыжков