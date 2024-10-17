Эльвира Набиуллина на форуме в Сириусе рассказала о состоянии рынка ипотеки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis 2024 в Сочи рассказала журналистам о состоянии рынка ипотеки. Слова госпожи Набиуллиной приводит «РИА Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам главы Банка России, в регуляторе наблюдают охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной. В то же время восстановились темпы выдачи семейной ипотеки. В ЦБ ожидают, что выдача составит 2,2 трлн руб. по итогам 2024 года. Это сопоставимо с уровнем прошлого года.

Темпы роста ипотеки по итогам года могут быть выше прогнозных 12%, считает госпожа Набиуллина. При этом она отметила, что темпы становятся более сбалансированными.

Форум Finopolis 2024 открылся в Сириусе днем накануне, 16 октября. Это крупнейший российский форум, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых технологий.

Вячеслав Рыжков