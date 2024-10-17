Сочи ожидает 300 тысяч туристов на зимних каникулах

В преддверии новогодних праздников Сочи готовится встретить около 300 тыс. туристов со всей России. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Сочи, как один из самых популярных курортов страны, активно готовится к зимним каникулам, ожидая наплыв туристов. В этом году планируется, что около 300 тыс. гостей посетят город в период новогодних праздников.

На недавнем заседании Градсовета была представлена концепция оформления города. В рамках подготовки к праздникам запланировано украшение более 50 новых территорий, что в общей сложности составит около 150 локаций по всему Сочи. Наибольшее внимание будет уделено Адлерскому району и горному кластеру, где каждую зиму собирается множество семей с детьми.

В этом году также будут учтены отзывы туристов о световых конструкциях, которые пользовались популярностью в прошлом сезоне. Они вновь займут центральное место в праздничном оформлении. Учреждения санаторного и ресторанного бизнеса получат рекомендации по стилистике оформления.

Мария Удовик