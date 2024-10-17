Санкт-Петербург опередил Сочи по количеству бронирований на ноябрьские праздники

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений на ноябрьские праздники (11% бронирований). Стоимость ночи при средней продолжительности поездки в пять дней составляет 4,3 тыс. руб., по данным сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Первое место занял Санкт-Петербург с 17% бронирований на ноябрьские праздники. В среднем ночь размещения обойдется туристу в 3,6 тыс. руб. при пятидневном пребывании.

Третье место забрала Москва с 7% бронирований. Средний ценник ночи при трехдневном размещении составляет 5,7 тыс. руб.

В топ-10 также попал Геленджик. В среднем за сутки придется заплатить 4,1 тыс. руб. Средняя продолжительность шесть ночей.

«Ъ-Сочи» писал, что в рейтинге бронирований на октябрь курорт занял второе место. «Золото» поделили Москва и Санкт-Петербург.

Мария Удовик