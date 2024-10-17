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«Красная Поляна» откроет центр гастротуризма под новым товарным знаком

НАО «Красная Поляна» 25 сентября 2024 года зарегистрировало новый товарный знак «Птицы захмелели». Заявку на регистрацию подали в декабре 2023 года, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пресс-службе «Красной Поляны» «Ъ-Сочи» рассказали, что «Птицы захмелели» – название нового центра гастротуризма. В пятницу, 18 октября, состоится его техническое открытие. Официальное открытие проведут позже, сейчас решаются технические вопросы. Подробности по проекту озвучат позже.

По данным «СПАРК-Интерфакс», НАО «Красная Поляна» зарегистрировано в 2001 году в Сочи. Основной вид деятельности – деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Руководитель организации – Павел Перов. За 2023 год доходы компании составили 11,9 млрд руб., убыток – более 1,7 млрд.

«Ъ-Сочи» ранее сообщал, что на Красной Поляне могут открыть зимний сезон в начале декабря. На курорте ночью 17 октября выпал первый снег на отметках выше 2,2 тыс. м над уровнем моря. Системы курорта подготовили к первому обильному снегопаду.

Вячеслав Рыжков

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