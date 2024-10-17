За 10 месяцев курортный сбор принес Сочи более 500 млн рублей

По состоянию на 17 октября 2024 года в Сочи собрано 530,7 млн руб. в рамках программы курортного сбора. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас сумма курортного сбора превысила запланированные 502 млн руб. Власти города ожидают, что сумма также увеличится на 15 млн руб.

Собранные средства направляют на улучшение городской инфраструктуры. За эти деньги специалисты оснащают территории общего пользования и пляжных территорий системой видеонаблюдения.

В рамках реализации программы также осуществляется благоустройство улицы Лазарева в районе дома №54, сквера «Комсомольский», а также улицы Полтавской в районе домов 8–21/1, расположенной на набережной реки Псахе. Работы ведутся в сквере Дружбы народов на улице Карла Маркса, 8.

Среди муниципалитетов Сочи лидирует по уплате курортного сбора. В топ также попали Анапа и Геленджик. Программу курортного сбора также запустили в Туапсе и Новороссийске. Наибольший размер сбора установлен в Сочи — 50 руб. в сутки.

Мария Удовик