Курорт «Красная Поляна» может открыть зимний сезон в начале декабря

На сочинском курорте «Красная Поляна» спрогнозировали открытие зимнего горнолыжного сезона. Его могут запустить в первой декаде декабря, сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта Красная Поляна Фото: пресс-служба курорта Красная Поляна

Ночью 17 октября на курорте выпал первый снег на отметках выше 2,2 тыс. м и в горноклиматической зоне Цирк-2. Температура воздуха ночью здесь опускается до –1 градуса, днем столбик термометра не поднимается выше отметки +3. Снежный покров пока недостаточно плотный, чтобы открыть горнолыжный сезон, отмечают на курорте, однако по прогнозам специалистов лавинной службы до конца этой недели ожидаются осадки. Температура понизится до отрицательных значений вплоть до отметки 1,5 тыс. м над уровнем моря

Зимний сезон на курорте могут открыть в начале декабря. Завершена основная фаза подготовки к сезону. Все системы, отвечающие за работу канатных дорог, искусственное оснежение трасс, принудительный спуск лавин, полностью готовы к первому обильному снегопаду. Цикл разбит на несколько этапов вплоть до 1 декабря.

На курорте напомнили также, что в 2023 году первый снег в горах Сочи выпал 9 октября. Во второй половине ноября прошлого года начались устойчивые снегопады, благодаря чему сезон катания открыли 1 декабря.

Как сообщал «Ъ-Сочи», на «Розе Хутор» планируют открыть сезон в последней декаде декабря. Конкретные даты будут зависеть от погоды и наличия снега.

Вячеслав Рыжков