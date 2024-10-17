В горах Сочи выпал снег

Первый снег выпал на курорте Красная Поляна ночью в четверг, 17 октября, на отметках выше 2,2 тыс. м. Снежный покров пока недостаточно плотный, чтобы открыть горнолыжный сезон, отмечают в пресс-службе курорта. Однако, по прогнозам специалистов лавинной службы курорта, до конца этой недели еще ожидаются осадки, а температура понизится до отрицательных значений вплоть до отметки 1,5 тыс. м. Старт зимнего сезона на Красной Поляне планируют на первую декаду декабря.

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Кадрами выпавшего снега в соцсетях поделились очевидцы, фотографии опубликовали и сами горные курорты, также белый покров видно на веб-камерах «Розы Хутор». Снегом оказались покрыты Роза Пик (высота 2,3 тыс. м), Цирк Роза Хутор (2,1 тыс. м), район канатной дороги «Крокус» (2,1 тыс. м) и другие локации. Ниже отметки в 2 тыс. м снега пока нет или очень мало.

В целом в Сочи к концу недели ранее прогнозировали похолодание. В ночное время на курорте похолодает до 10–12 градусов тепла. В четверг в дневное время воздух прогреется до +18 градусов, а к концу недели немного остынет — до 16–17.

«Ъ-Сочи» писал, что курорта «Роза Хутор» планирует открыть сезон в последней декаде декабря 2024 года. На курорте уточнили, что конкретные даты зависят от погоды и наличия снега. В то же время спрос на бронирование вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.

Вячеслав Рыжков