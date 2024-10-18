Протеины не нашли потребителей

Из-за отсутствия сильных брендов и культуры потребления российский рынок растительных протеинов переходит к стагнации. Темпы его роста составят 3% в этом году и будут сдержанными вплоть до 2035 года, в то время как мировой рынок будет развиваться быстрее. Производителям растительных аналогов не удалось убедить потребителей в преимуществах их продукции относительно традиционного мяса, производство растет в основном за счет кормов для животных, констатируют на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Probst / AP Фото: Michael Probst / AP

Объем российского рынка растительных протеинов в 2024 году составит 185,4 тыс. тонн, увеличившись на 3% год к году, подсчитали в консалтинговой компании Strategy Partners. Сдержанные темпы роста сохранятся и в дальнейшем: к 2035 году показатель может вырасти на 17%, до 215,6 тыс. тонн. Динамика российского рынка отстает от мирового. Объем последнего к 2025 году может вырасти в 4,7 раза, до 100,5 млн тонн, следует из данных Strategy Partners. Аналитики констатируют, что в России использование растительных белков в продуктах питания будет оставаться невысоким: в общем объеме потребления показатель не превысит 10%.

К стагнации рынок растительных протеинов перешел после активного роста. В конце 2021 года в NielsenIQ фиксировали увеличение продаж аналогов мяса и молока на 19% год к году в натуральном выражении (см. “Ъ” от 3 декабря 2021 года). По итогам 2023 года в ГК «Эфко» ранее отмечали рост на 20–25%. Но в итоге продукты из растительных протеинов остаются нишевыми из-за отсутствия сформированной культуры их потребления и высокой стоимости, констатирует партнер практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Владимир Шафоростов. Эксперт обращает внимание на то, что для потребителей альтернативные протеины стоят дороже традиционных.

Замедление интереса к растительным белкам и переход сегмента к росту на несколько процентов в год директор «Совэкона» Андрей Сизов называет повсеместным.

Динамика здесь, по его словам, уступает традиционному мясу. Тренд эксперт связывает с постепенным разочарованием потребителей, возникшим из-за некоторого охлаждения интереса к «зеленой повестке» на Западе после смещения фокуса на проблемы, связанные с активизацией боевых действий в разных точках мира. Вторым фактором господин Сизов называет успешную медийную активность производителей традиционного мяса, которые смогли убедить потребителей, что их продукт более простой и понятный в отличие от растительных аналогов, подвергающихся глубокой переработке.

В России потребление растительных аналогов традиционно не свойственно для массового спроса, соглашается исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев. Только чтобы объяснить покупателю, зачем ему нужны такие товары на фоне высокой обеспеченности более привычными продуктами питания, производителям придется вложить огромные средства в их продвижение, говорит он. Спрос на альтернативные протеины не растет в том числе из-за отсутствия сильных массовых брендов на российском рынке, добавляет эксперт.

Развитие рынка растительных протеинов в России, по наблюдениям аналитиков Strategy Partners, происходит в основном за счет кормов для сельскохозяйственных животных. Этот сегмент спроса господин Сизов называет стабильным, не видя предпосылок для его существенного роста или сужения.

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Пока российские производители мяса не уверены в целесообразности массового перехода на корма из альтернативного протеина, говорит директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Он обращает внимание на то, что полноценно оценить их влияние можно только на нескольких поколениях животных. Хотя ожидается, что корма с растительным протеином будут дешевле стандартных, что в теории может стать их преимуществом, добавляет он.

Охлаждение роста рынка растительных протеинов предполагает и снижение к нему инвестиционного интереса, отмечает господин Сизов. Еще одним фактором эксперт называет возникшие в последние годы проблемы многих крупных производителей за рубежом. Для того чтобы объем вложений увеличивался, речь должна идти об увеличении оборотов отрасли хотя бы на десятки процентов в год, поясняет он. «Сейчас в целом можно говорить о глобальном замедлении»,— констатирует Владимир Шафоростов.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова