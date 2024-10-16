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Коммерсантъ FM
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Володин назвал самые частые жалобы своих подписчиков в Telegram на ЖКХ

Россиян в сфере ЖКХ больше всего волнуют тарифы и несоответствие оказываемых услуг их стоимости. Такой вывод спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал на основе более 4 тыс. комментариев в его Telegram-канале под постом о запланированном в конце октября правительственном часе по вопросу ЖКХ.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Среди ключевых тем, которые поднимают граждане,— высокие тарифы ЖКХ (33%), а также несоответствие качества услуг их цене»,— сообщил господин Володин. Также люди жалуются на изношенные коммуникации (13%) и критикуют управляющие компании (6,5%).

Больше всего поступило жалоб от жителей Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского краев, республик Коми и Татарстан.

Минстрой в августе предложил дать приоритет проектам в ЖКХ при распределении будущих инфраструктурных бюджетных кредитов. С 2025 года под коммунальные проекты планируется резервировать половину этих предоставляемых регионам льготных кредитных средств.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коммуналка возьмет половину».

Леонид Уварчев

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