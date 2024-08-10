Коммуналка возьмет половину

Минстрой предложил дать приоритет проектам в ЖКХ при распределении будущих инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). С 2025 года под коммунальные проекты планируется резервировать половину этих предоставляемых регионам льготных кредитных средств. Инициативу ведомства эксперты считают обоснованной. В условиях ограниченных возможностей бюджета властям приходится выделять приоритеты — ситуация в российском ЖКХ остается сложной в силу его длительного недофинансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минстрой намерен убедить правительство, что приоритет при распределении инфраструктурных бюджетных кредитов следует отдать сфере ЖКХ (на фото — глава ведомства Ирек Файзуллин)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Минстрой намерен убедить правительство, что приоритет при распределении инфраструктурных бюджетных кредитов следует отдать сфере ЖКХ (на фото — глава ведомства Ирек Файзуллин)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минстрой подготовил проект постановления правительства, предусматривающий новый подход к распределению инфраструктурных бюджетных кредитов в 2025–2030 годах. Напомним, речь идет о займах, которые выдаются регионам на 15 лет по льготной ставке 3% годовых. На период 2021–2025 годов уже распределен 1 трлн руб. кредитов, из которых около 40% направлено на проекты транспортной инфраструктуры, почти 30% — инженерно-коммунального хозяйства, около 21% — на дорожное строительство.

Ранее эту программу власти решили продлить — средства, возвращаемые регионами от прошлых ИБК (в отличие от иных бюджетных кредитов, эти займы субъектам РФ частично не списываются), должны заново направляться на выдачу таких кредитов, а с 2025 года портфель будет наращиваться на 250 млрд руб. в год. Сейчас такие кредиты распределяются по результатам отбора проектов и в рамках лимитов, предусмотренных для регионов, либо на конкурсной основе — учитываются объемы привлеченных регионами внебюджетных средств и ожидаемых налогов от реализации проекта.

Разработанный Минстроем проект предусматривает предоставление приоритета проектам в ЖКХ.

50% от общего объема средств предлагается распределять в рамках лимитов между регионами с невысоким уровнем расчетной бюджетной обеспеченности (под это определение не попадают немногие «богатые» регионы, например Москва, Санкт-Петербург, ЯНАО), и в рамках этого отбора не менее половины распределяемых лимитов должно направляться на ЖКХ-проекты. Оставшийся объем ИБК будет распределяться по результатам конкурсного отбора проектов, но и в этом случае не менее половины средств пойдет на проекты ЖКХ. Таким образом, «коммуналке» достанется половина инфраструктурных кредитов.

Ранее такую идею выдвигал вице-премьер Марат Хуснуллин, поясняя, что иным способом необходимый объем средств для модернизации ЖКХ не собрать. Нацеленная на это программа оценивается до 2030 года в 4,5 трлн руб., из которых половину составят внебюджетные средства (запустить ее планируется с 2025 года).

Проектом предложены критерии для отбора ЖКХ-проектов — средства региона и частные инвестиции в сумме должны составлять не менее 20% объема финансирования за счет предоставляемого кредита (по общему правилу — один к одному). Во внимание будет приниматься и планируемое доведение тарифов на коммунальные услуги до «экономически обоснованного уровня». Также предусматривается возможность использования ИБК на обеспечение инфраструктурой проектов комплексного развития территорий.

В Минфине “Ъ” сообщили, что вопрос предоставления ИБК в 2025–2030 годах еще прорабатывается, «в связи с чем положения проекта уточняются» совместно с другими ведомствами.

Вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди считает предложение Минстроя обоснованным — дефицит инвестиций в ЖКХ составляет несколько триллионов рублей, и без увеличения ежегодных вложений «цифра будет расти, поэтому важно использовать все возможные источники финансирования». По словам члена Общественного совета при Минстрое Ильи Пономарева, «в условиях действия высокой ключевой ставки, фактически исключившей развитие концессионных проектов, это может стать серьезной поддержкой, особенно для небогатых регионов». При этом, отмечает он, важно обеспечить решения о финансировании обоснованной градостроительной политикой, от этого напрямую зависит эффект от таких инвестиций.

Очевидно, что повышение доли ЖКХ при распределении кредитов скажется на финансировании другой инфраструктуры. Впрочем, по мнению Ильи Пономарева, предложенные корректировки вряд ли негативно скажутся на транспортном строительстве — там уже действуют «базовые отработанные механизмы». Экономика же ЖКХ в силу тарифных ограничений и затянувшегося недофинансирования, говорит он, «не имеет устойчивого источника инвестиций». Согласна с этим и Татьяна Полиди. Она полагает, что «неправильно говорить об ущербе другим видами инфраструктуры. В условиях бюджетных ограничений всегда приходится определять приоритеты», а состояние дел в ЖКХ одно из самых сложных. «При таком объеме накопившихся проблем и этих средств немного»,— добавляет она.

Евгения Крючкова