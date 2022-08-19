Следствию понадобилась помощь нарколога

В Москве задержан бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, президент ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы» Евгений Брюн. По предварительным данным, известный ученый и еще несколько человек могут проходить по делу о мошенничестве, связанном с закупкой по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости, в том числе для лиц, претендующих на получение водительских удостоверений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У следствия появились вопросы к известному наркологу Евгению Брюну

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ У следствия появились вопросы к известному наркологу Евгению Брюну

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По предварительным данным, один из самых известных в стране наркологов Евгений Брюн был доставлен в полицейские следственные органы для допроса, по результатам которого будет определен процессуальный статус ученого. Известно также, что помимо него по делу о мошенничестве проходят еще несколько человек, среди которых сотрудник Московского научно-практического центра наркологии, заместитель господина Брюна по Ассоциации наркологов Владимир Якушев.

Доктор медицинских наук, профессор Евгений Брюн в 1987 году возглавил отдел наркомании Московского НИИ психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР. В 1988 году организовал первую в СССР анонимную службу для наркоманов и телефон доверия, а год спустя — первую в стране клинику для добровольного конфиденциального лечения наркоманов. В 1991–1995 годах являлся заместителем директора Института клинической наркологии Министерства здравоохранения РФ. В 1998 году стал директором Московского научно-практического центра профилактики наркомании департамента здравоохранения Москвы, который позже был реорганизован в Московский научно-практический центр наркологии. С 2017 года — президент центра. Президент общероссийской общественной организации «Российская наркологическая лига», президент Ассоциации наркологов России. Автор нескольких десятков научных трудов.

Вопросы к Евгению Брюну появились еще несколько месяцев назад. Тогда прокуратура направила в Федеральную антимонопольную службу материалы о закупках оборудования и реагентов для тестирования граждан. После проведения проверки в декабре прошлого года ФАС открыла дело в отношении нескольких компаний-поставщиков, среди которых фигурировали ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост». В антимонопольном ведомстве заподозрили, что компании заключили антиконкурентное соглашение, которое было реализовано на трех десятках торговых процедур: с 2017 по 2019 год фирмы участвовали в тендерах на поставку медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя. Общая стоимость контрактов составила 125,7 млн руб. Сговор якобы заключался в отказе от конкурентной борьбы между собой и минимальном снижении первоначальной стоимости контракта. При этом ООО «МедиаТрейд» якобы проверялось на аффилированность с руководством Ассоциации наркологов.

В Минздраве отметили, что должность главного внештатного психиатра-нарколога, которую занимал Евгений Брюн, уже упразднена. «Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки,— говорится в сообщении ведомства.— Министерство, безусловно, окажет необходимое содействие следствию».

Источник, близкий к Минздраву, сообщил “Ъ”, что функционал главного внештатного специалиста не предполагает участия в процессе госзакупок товаров и услуг, поэтому интерес следствия может быть связан с деятельностью господина Брюна по основному месту работы в столичном центре наркологии.

Департамент здравоохранения Москвы не ответил на запрос “Ъ”.

Юридический консультант по делам, связанным с наркотиками, Арсений Левинсон отметил, что профессиональное и правозащитное сообщество еще в 2010 году выступало против введения массового тестирования на наркотики. Эксперты утверждали, что это отвлечет силы и средства на «профанацию профилактики» и ухудшит качество наркологической помощи, и без того финансируемой по остаточному принципу. «Главный внештатный нарколог Евгений Брюн поддержал эту инициативу правительства и МВД, несмотря на наши протесты. Я надеюсь, что эта его позиция не была тогда связана с каким-то коммерческим интересом»,— сказал Арсений Левинсон.

Александр Александров, Наталья Костарнова