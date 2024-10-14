Из Екатеринбурга запустят новые рейсы в Таиланд, Египет и Индию

Авиакомпания Azur Air с ноября увеличит число рейсов по курортным направлениям в Азию и на Ближний Восток из Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Рейсы на Пхукет (Таиланд) стартуют с 4 ноября, а на Пхукет (Таиланд) — с 8 ноября. Египетское направление уже представлено рейсами в Шарм-эль-Шейх, с 12 ноября Azur Air будет производить рейсы и в Хургаду. Выполнять рейсы будут самолеты Boeing 757-200 и Boeing 767-300, имеющие вместимость 238 и 336 пассажиров соответственно.

С 8 декабря авиакомпания возобновит полетную программу на Гоа (Индия). Вылеты будут производиться раз в 10 дней на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 238 человек. Стоимость рейсов пока не известна.

Напомним, авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 октября возобновит полеты из Екатеринбурга в Египет. Самолеты будут вылетать в Шарм-эль-Шейх из уральской столицы один-два раза в неделю.

Подробнее о том, какие направления уральцы выбирают для осеннего отдыха — в материале «Ъ-Урал» «Взяли курс на Турцию и Гоа»

Анна Капустина