«Уральские авиалинии» с 28 октября возобновят полеты из Екатеринбурга в Египет

С 28 октября «Уральские авиалинии» вновь запустят рейсы из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет). Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A321neo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Чартерные рейсы будут осуществляться совместно с туроператором Fun&Sun. Самолеты будут вылетать в Шарм-эль-Шейх из уральской столицы один-два раза в неделю. Кроме того, два-три раза в неделю они будут летать из Кольцово в Хургаду. Как сказано в сообщении, время в пути составит чуть более шести часов.

Напомним, «Уральские авиалинии» планируют запустить в рамках зимней чартерной программы самолеты из Тюмени в Шарм-эль-Шейх. Они будут выполняться с ноября по март.