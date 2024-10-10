Взяли курс на Турцию и Гоа

Из международных направлений для отдыха в предстоящие осенние каникулы свердловчане чаще всего выбирали Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд. По данным туроператоров, в текущем году больше клиентов стали бронировать туры за 2-3 месяца. При этом средняя стоимость зарубежных поездок составила 100 тыс. руб. на одного человека и по некоторым направлениям выросла за год на 20%. Опасения у экспертов вызывает ситуация на Ближнем Востоке, которая может повлиять на перелеты в популярный Египет. На этот случай чартодержатели и туроператоры разрабатывают разные варианты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Спрос свердловчан на отдых за рубежом в осенние каникулы вырос относительно прошлого года, чему способствовало, в частности, увеличение числа рейсов и умеренная стоимость туров, отмечают уральские туроператоры. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, в среднем интерес к зарубежным направлениям вырос за год на 10%.

Директор турфирмы «Пангея» Анастасия Ермолаева отметила, что чаще всего для отдыха с детьми в период осенних каникул свердловчане выбирают курорты Турции, Египта и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). «Турцию любят за ее комплексный подход, подогреваемые аквапарки и хорошие детские клубы. Египет и ОАЭ выбирают за погоду, теплое море и возможности увидеть коралловые рифы или взять экскурсионные программы»,— пояснила госпожа Ермолаева. Она добавила, что также наблюдается интерес к таким местам, как Гоа (Индия), остров Пхукет и Паттайя (Таиланд), Нячанг и остров Фукуок (Вьетнам).

«Средний чек на человека начинается от 100 тыс. руб., на семью — двое взрослых и ребенок — получится около 300 тыс. руб. за неделю. Но для Египта, Эмиратов, Таиланда за эту цену будет разный уровень отелей и наполняемости услуг»,— подчеркнула Анастасия Ермолаева.

Она отметила, что, несмотря на рост цен, бронирования отелей в Таиланде и ОАЭ на октябрь начались еще в июле. «Многие отели Эмиратов сейчас настолько популярны, что они заняты до середины декабря. При этом стоимость размещения в топовых отелях выросла за год на 20%»,— добавила она.

С ней согласилась исполнительный директор агентства путешествий «Туристико» Вероника Семина. По ее словам, для отдыха в предстоящие каникулы большинство клиентов берут туры к теплому морю — Турция, Египет, ОАЭ. «Туристы выбирают их чаще всего из-за возможности оптимизировать бюджет поездки. Часто также бронируют туры в Таиланд, Вьетнам, Камбоджу, на остров Хайнань в Китае, в Гоа»,— рассказала госпожа Семина.

Она добавила, что в текущем году стало больше клиентов, которые начали бронировать туры за 2-3 месяца до начала осенних каникул из-за более низкой стоимости.

«Например, отдых в Гоа с размещением на вилле для шестерых человек в июне стоил 579 тыс. руб., а сейчас этот же тур выходит 723 тыс. руб. за неделю»,— поделилась она. При этом средний чек поездки за границу по некоторым направлениям вырос за год 20% до 100 тыс. руб.

По словам Михаила Мальцева, увеличению спроса на заграничный отдых также способствовало расширение географии полетов. «Период осенних каникул совпадает со стартом ряда полетных программ. Так, 25 октября впервые стартуют чартерные рейсы из Екатеринбурга в Камбожду, осуществлять их будет компания One Click Travel совместно с казахским авиаперевозчиком Scat Airlines»,— напомнил господин Мальцев, добавив, что также расширились полетные программы на вьетнамский остров Фукуок и в Шри-Ланку. Загрузка этих рейсов, по его словам, сейчас «практически полная».

В числе других возобновленных полетных программ — авиаперелеты в Египет. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, с 28 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» совместно с туроператором Fun&Sun запустит рейсы из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет). Перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A321neo один-два раза в неделю.

Господин Мальцев пояснил, что, несмотря на возобновление полетных программ, Египет «вызывает определенные опасения».

«В случае эскалации конфликта будет необходимо искать новые воздушные коридоры, а это увеличение времени в пути, цены топлива и, как следствие, стоимости турпакета. Кроме того, не каждый тип судна сможет преодолеть большие расстояния, а они могут быть увеличены. Поэтому сейчас чартодержатели и операторы рассматривают варианты на случаи подобного развития событий»,— рассказал Михаил Мальцев.

Анастасия Таначева