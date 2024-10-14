Электромобили снижают скорость

Темпы снижения продаж новых электромобилей ускоряются. В сентябре объем рынка сократился на 28% год к году, до 1,27 тыс. штук, после снижения продаж на 12% в августе и на 1% в июле. Эксперты связывают динамику с ужесточением требований к ввозу, высокими ценами и недостаточно развитой инфраструктурой. Но по итогам всего года аналитики ожидают положительной динамики, прогнозируя продажи электрокаров в 17–19 тыс. штук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Продажи новых электромобилей в России в сентябре сократились на 28% год к году и на 2% относительно августа, до 1,27 тыс. штук, следует из презентации «Автостата». Лидер рынка — китайский Zeekr — сократил продажи на 10%, до 586 штук. Продажи электромобилей «Москвич» выросли в шесть раз, до 157 штук. Третье место занял Ora — суббренд Haval — с результатом 74 проданных электромобиля, что в 37 раз больше прошлогодних показателей. У собираемого в Липецке Evolute продажи снизились на 70%, до 57 штук, у бренда Avatr (создан Changan и Huawei) — на 11%, до 39 штук.

В годовом выражении рынок сокращается третий месяц подряд, а темпы падения растут. В июле продажи снижались на 1%, до 1,09 тыс. штук, в августе — на 12%, до 1,3 тыс. штук.

В «Автостате» связывают негативную динамику с вступлением в силу постановления правительства, по которому с 1 апреля автомобили с электродвигателем, даже при ввозе из стран ЕАЭС, можно растаможить только в России (см. “Ъ” от 15 февраля). Ранее автомобили проходили процедуру таможенной очистки на более лояльных условиях, чем в РФ, что делало такие предложения более конкурентными. За месяц до нововведения — в марте 2024 года — было продано почти 2,5 тыс. новых электрокаров, что стало историческим рекордом и в 3,5 раза превысило уровень марта 2023 года.

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«Наблюдаемое замедление рынка отчасти объясняется эффектом базы, связанным с заметным увеличением продаж в прошлом году, сохраняющимися относительно высокими ценами на электромобили, недостаточно развитой инфраструктурой и расширением предложения на автомобильном рынке в целом»,— говорит аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов. В сентябре у покупателей был акцент на бензиновые автомобили, на которые ожидалось повышение утильсбора (с 1 октября), отмечают в «БорисХоф». Снижение продаж Zeekr в компании связывают с новостями о возможной блокировке автомобилей, ввезенных с 15 июля.

В «Рольфе» и «Авилоне» снижение продаж новых электромобилей не фиксируют. Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх называет спрос «высоким и стабильным», но отмечает, что продажи сдерживает ряд негативных факторов. В их число топ-менеджер включает страх покупателей при отсутствии долгосрочной статистики эксплуатации и нужного клиентского опыта, запрет поставок популярных брендов с 1 февраля на юридические лица с НДС, а также неразвитую инфраструктуру в регионах.

В октябре продажи ожидаются ниже сентябрьских, прогнозируют в «Рольфе» и «Авилоне».

«Впереди холода, а они никогда не способствовали продаже электрокаров. В холодное время батарея быстрее разряжается»,— говорит директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. В «БорисХоф» ожидают роста спроса на электромобили в последние месяцы года в преддверии повышения утильсбора с 2025 года.

Несмотря на спад рынка в последние месяцы, по итогам января—сентября продажи новых электромобилей растут на 60% год к году, до 13,96 тыс. штук. Первое и второе места занимают Zeekr с 6,15 тыс. машин и «Москвич» с 1,07 тыс. штук, что в 4,5 раза и 3,7 раза больше, чем годом ранее, соответственно. В топ-5 также входят Evolute, продажи которого снизились на 26%, до 1,04 тыс. штук, Volkswagen (928 штук, минус 38%) и Tesla (590 штук, минус 41%).

По мнению Сергея Удалова из «Автостата», продажи новых электромобилей в РФ по итогам 2024 года могут вырасти до 17–18 тыс. штук против 14 тыс. штук в 2023 году. Господин Беспалов прогнозирует рынок на уровне 18–19 тыс. штук. Повышение утильсбора на электромобили с 2025 года, считает Сергей Мелюх, в большей степени негативно отразится на массовом сегменте. Хотя Николай Иванов полагает, что дополнительные 300 тыс. руб. к средней цене в 5 млн руб. «никак не повлияют». Сергей Удалов прогнозирует, что в 2025 году рынок новых электромобилей продолжит расти.

Наталия Мирошниченко