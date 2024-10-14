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Коммерсантъ FM
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Самбука кристаллизируется в России

КЛВЗ решил начать ее производство

Воодушевившись успехом российского виски и рома, производители крепкого алкоголя ищут новые ниши. Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» начал разливать самбуку, которую ранее не выпускал. Потребление этого ликера сейчас ограничено, но низкая конкуренция может позволить занять лидирующие на рынке позиции, считают в компании. Хотя конкурировать с бюджетной белорусской самбукой будет непросто, предупреждают на рынке.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что КЛВЗ «Кристалл» (входит в ПАО «Алкогольная группа "Кристалл"») запустил в производство самбуку — традиционный итальянский анисовый ликер — под брендом Sambuca Ernaldi для алкомаркетов «Красное & Белое», “Ъ” рассказали в компании. В октябре напиток уже начал поступать в розницу. Самбука — сезонный продукт, продажи которого в четвертом квартале увеличиваются в 2–2,5 раза к среднегодовым из-за новогодних праздников, говорят в компании. Объемы производства там не раскрыли. В «Красном & Белом» “Ъ” не ответили.

КЛВЗ «Кристалл» создан на базе исторического предприятия и перезапущен в 2018 году. Основной собственник — Павел Победкин. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в первом квартале 2024 года КЛВЗ выпустил 427 тыс. дал водки, что на 23% больше год к году. Портфель включает бренды Bionica, «Чарочка» и прочие. В прошлом году компания запустила ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, позиционировавшиеся как замена ушедшему в 2022 году Jagermeister. Немецкая Mast-Jagermeister SE подала в суд о защите исключительных прав, а весной 2024 года стороны заключили мировое соглашение, по которому КЛВЗ согласился изменить этикетку напитка.

Согласно NielsenIQ, за январь—июль 2024 года в России натуральные продажи ликеров, куда входит и самбука, выросли на 5,4% год к году.

За этот период самой растущей алкогольной категорией стал ром, продажи которого увеличились на 21,8% год к году. Для сравнения: за семь первых месяцев текущего года объем реализации виски вырос на 20,9%, биттеров — на 16,8%. В то же время упали продажи вермута (на 5,6%), готовых алкогольных коктейлей (на 0,7%), водки (на 0,4%).

Производство самбуки — узкая и поэтому наименее конкурентная ниша, объясняет господин Победкин. В КЛВЗ считают, что в январе—августе продажи ликера в России составили 33 тыс. дал, из них около 30% приходится на российский бренд Sambuca Motichelli. За счет этого в сегменте можно занять лидирующие позиции, считают в компании. В целом, по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи алкогольных напитков (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе—августе достигли 149,6 млн дал, увеличившись на 2,4% год к году.

Эрнест Хачатурян, исполнительный директор Luding Group, в интервью “Ъ” в апреле 2023 года:

«Рынку сейчас предстоит большая работа с потребителем, чтобы убедить его, что местный продукт не хуже западного».

Директор по маркетингу «Татспиртпрома» (выпускает ликеры Bugulma Premium Edition и Tundra Bitter) Елена Слободанюк отмечает уверенный рост ликеров в целом. По ее словам, в первой половине 2024 года объем продаж продукции у компании вырос на 13% год к году. У самбуки есть свой потребитель, добавляет госпожа Слободанюк, но «Татспиртпром» пока делает ставку на виски и ром, продажи которых растут гораздо динамичнее.

Новые пошлины оказались выгодны для недорогих напитков

В Ladoga (разливают бренд самбуки Lamonica Sambuca) говорят, что в России пик популярности самбуки пришелся на второю половину 2000-х годов, «сейчас особого интереса нет».

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что продажи в основном будут зависеть от цены. Он объясняет, что на российском рынке уже есть дешевая белорусская самбука со средней стоимостью 300 руб. за бутылку, с которой трудно конкурировать. Этот ликер, по словам эксперта, скорее барный напиток, домой его покупают редко. Участники рынка, опрошенные “Ъ”, полагают, что интерес к самбуке может быть в регионах, где напиток ранее был представлен в меньшей степени.

Владимир Комаров

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