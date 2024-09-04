Таможня повысила градус

Новая формула расчета пошлины на крепкий алкоголь из «недружественных» стран вместо повышения привела к снижению ставки для дешевых напитков. Теперь эти подсчеты основываются на крепости продукции, а не на объеме, как это было ранее. По словам участников рынка, из-за сложившейся ситуации Федеральная таможенная служба в ряде случаев отказывается оформлять недорогой товар по новой пошлине. Эксперты не исключают, что в текущей формуле допущена ошибка, которую, вероятно, могут исправить вскоре. В то же время такое положение выгодно российским производителям виски, завозящим в страну по выгодной для них ставке дистилляты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С конца июля 2024 года, согласно постановлению правительства РФ, для ввозимого из «недружественных» стран крепкого алкоголя, включая настойки, виски, ром, джин, ликеры, пошлина увеличена до 20% от таможенной стоимости напитка, но не менее €3 за литр 100-процентного спирта. Как указано в постановлении, новый тариф действует до конца 2024 года.

Ранее ставка составляла €1,4–1,5 за литр напитка. Однако новая формула расчета привела к тому, что пошлина на дешевый крепкий алкоголь оказалась ниже прежней, сообщили “Ъ” трое участников рынка.

По подсчетам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, например, за литр виски крепостью 40 градусов импортеры теперь платят минимум €1,2 против €1,5 ранее. Это стало возможным из-за того, что сейчас крепость ввозимого алкоголя умножается на ставку пошлины, хотя до этого расчет был только за импортируемый объем.

Источник “Ъ” среди импортеров алкоголя говорит, что по этой причине Федеральная таможенная служба (ФТС) отказалась оформлять часть ввезенного груза. У другого крупного импортера, как он рассказал “Ъ”, было задержано несколько фур с ввезенным из-за рубежа алкоголем, но это небольшой объем для его компании. По словам одного из собеседников “Ъ”, ФТС пока использует старую формулу для расчета пошлины до получения дополнительных разъяснений от Минфина РФ. Правовые основания для применения старых ставок пошлин отсутствуют как у таможенных органов, так и у участников внешнеэкономической деятельности, убеждена партнер аудиторской компании Б1 Вильгельмина Шавшина.

В ФТС “Ъ” заявили, что им неизвестно ни о каких сложностях с поставками, а совершение таможенных операций в отношении крепкого алкоголя осуществляется в штатном режиме. В Минфине, в свою очередь, уточнили, что уже направили в ФТС разъяснения о порядке применения таможенных ставок. В министерстве не раскрыли детали, но при этом подчеркнули, что каких-либо проблем у импортеров крепкого алкоголя с оформлением на границе таможенной документации не возникает.

Казус с пошлинами пока не коснулся ритейлеров, многие из которых напрямую ввозят алкогольную продукцию из-за рубежа.

В Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет, в частности, Х5 Group, «Магнит», «Ленту») заявили, что у них нет информации о сложностях с поставками среди своих членов. В Simple Group отметили, что кроме небольшой сезонной нагрузки никаких проблем не наблюдают.

При составлении постановления правительства об изменении расчета пошлин на крепкие напитки из «недружественных» стран могла быть допущена ошибка, допускает Павел Шапкин. Поэтому с большой долей вероятности будут внесены корректировки в документ, считает Вильгельмина Шавшина.

Впрочем, от сложившейся ситуации могут выиграть российские производители виски, которые ввозят дистилляты из «недружественных» стран, в частности Шотландии и Ирландии, для производства готовой продукции внутри РФ. Если текущее положение с пошлинами для недорогого алкоголя сохранится, то в перспективе это благоприятно повлияет на российские компании, запустившие в последние годы свое производство виски, соглашается Павел Шапкин. Только в 2023 году, по данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск этого вида алкоголя увеличился почти на 10% год к году, до 4,2 млн дал.

Владимир Комаров, Евгения Крючкова