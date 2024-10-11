Древние механизмы принимают в расчет

Бизнес изучает новый метод трансграничных расчетов, который называется арабская хавала. Сейчас у импортеров есть четыре перспективных сценария оплаты, пишут в докладе эксперты консалтинговой компании «Технологии доверия» (бывшая PwC). Помимо использования кошельков с цифровыми рублями, расчетов в электронных деньгах других стран и полной интеграции систем регуляторов, компании могут изучить метод, впервые примененный в VIII веке до н. э.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В основе хавалы — древний арабский механизм взаиморасчетов обязательств и требований, пояснил директор технологической практики «Технологий доверия» Павел Жантимиров: «По сути, это использование инструментов цифровой валюты Центрального банка РФ и цифровой валюты, которая есть, например, в индийской юрисдикции, с зачетом задолженностей между регуляторами. Контрагенты, находящиеся в России и поставившие товар в другую юрисдикцию, теперь выставляют свою задолженность ЦБ. Если к нам кто-то привозит продукцию, они тоже предоставляют задолженность регулятору. Возникает баланс, сколько должны нам и сколько должны мы. Центральные банки берут на себя роль центральных контрагентов. Я тебе должен 100 руб. ты мне — 200 руб. Давай договоримся, что ты мне просто пришлешь 100 руб.

Получается такая схема определенного неттинга: платим итоговый остаток, который возникает. Из эталонных примеров — это Иран, когда соблюдаются международные ограничения, санкционная составляющая.

Преимущество схемы в том, расчеты происходит реально с использованием цифровых кошельков внутри инфраструктуры каждой такой валюты. При этом по итогу определенного периода задолженность фактически схлопывается, и осуществляется один платеж, не сто, не тысяча, не две тысячи трансакций, а итоговая сумма, которая остается после этого зачета. Вероятность наступления риска того, что операция не пройдет, кратно меньше. На бартер похоже только вот эта часть финальным зачетом».

Российские импортеры начали испытывать проблемы с платежами в конце 2023 года. Тогда президент США Джо Байден подписал указ, который увеличивал риски санкций для банков из третьих стран, если они помогают Москве обходить торговые ограничения. С тех пор бизнес начал экспериментировать с валютой оплаты, а также использовать платежных агентов из дружественных юрисдикций и даже пользоваться бартером. Гендиректор компании Self Кирилл Иванов, который разрабатывает цифровые финансовые системы для банков, предупреждает: применению технологии могут помешать религиозные и культурные аспекты:

«Мы много работаем с арабскими странами, и арабский банкинг имеет целый ряд своих особенностей. Это выглядит как какой-то клиринг, поэтому кажется, что способ, наверное, рабочий. Но вопрос всегда будет в том, что в конечном итоге скажут представители религии. На самом деле, если они увидят, что это просто один из способов реализовать какие-то механизмы, которые не приветствуются в исламе, они точно так же будут запрещены. Но покуда не запрещено — разрешено».

Система хавалы зародилась в Индии. Сейчас она основана на переводах между брокерами-хаваладарами путем однократных электронных уведомлений. Международного режима регулирования системы не существует. Учредитель инвестиционного клуба «Актив» Климентий Целовальников уверен, что на создание правовой базы уйдет много времени: «Мы можем сделать такой взаиморасчет только с дружественными странами, либо это классический исламский банкинг. Как это выглядит? Есть Вася, который живет во Владивостоке, и он дружит с Петей из Москвы. И там же живет Миша, которому наш герой должен передать 1 млн руб. Но переводить деньги он не хочет по разным причинам, соответственно, их надо отдать наличными. Таким образом ему либо придется лететь в столицу, либо он может договориться со своим другом. Петя отдаст из своих денег 1 млн руб., а между собой они уже договорятся в виде бизнес-соглашения. Нет перехода физического денег от одного лица к другому. Это вопрос юридической обвязки данного действия.

Все будет зависеть еще от торгового баланса и имеющихся возможностей сделать такой расчет. Основанием для него является наличие вот этой разницы. Должно быть, что засчитывать.

Это не просто межбанк, это именно полноценные межправительственные расчеты — ЦБ плюс Минфин. А для того чтобы производить именно такого операции, особенно в части зачета, должны быть внешнеполитические решения, это не финансы в чистом виде».

Санкции, анонсированные Джо Байденом в декабре 2023 года, до сих пор так и не применялись. Тем не менее несколько китайских банков свернули присутствие в России и отказались проводить оплату в интересах местных игроков. Правила ужесточались практически ежемесячно. Например, летом 2024-го импортеры сообщили “Ъ FM”, что если деньги попали в Китай через Киргизию, то банк требует, чтобы и товар был доставлен туда. В результате республика ужесточила правила транзита, что автоматически увеличило издержки предпринимателей. В большинстве случаев в арабском мире и в Иране хавала используется для личных и небольших финансовых операций. Ее применяют для денежных переводов от мигрантов членам их семей. Отсутствие строгого контроля делает систему привлекательной и для преступников, отмечали аналитики.

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Станислав Крючков