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Коммерсантъ FM
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Платежи в криптовалютах берут в фокус

Каковы перспективы нового механизма международных расчетов

Власти создали фокус-группу для экспериментальных платежей за импорт в криптовалютах. В нее вошли несколько участников Торгово-промышленной палаты и Ассоциации разработчиков и производителей электроники. По данным собеседников «Ведомостей», речь идет об импортерах, которых испытывают наибольшие трудности с платежами за рубеж. А это, как правило, те, кто закупают товары двойного назначения. Источники издания утверждают, что при формировании фокус-группы учитывался оборот бизнеса: чем он больше, тем выше шансы стать участником эксперимента. В перспективе список тех, кто сможет использовать криптовалюты для внешней торговли, будет расти, но пока непонятно, когда именно.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Впрочем, гендиректор Консалтингового-аналитического союза Артем Генкин, сомневается, что этот процесс будет масштабироваться: «Риски как прямых, так и вторичных санкций никто не отменял, и чем более активной и коллективной будет эта деятельность, тем больше увеличится опасность разрыва уже налаженных торговых связей. У меня такое впечатление, что в рамках подобных объединений речь будет идти не о нахождении какого-то массового, коллективного механизма расчетов, а, возможно, о товарно-расчетных цепочках с небольшим числом участников.

То есть расшивание неплатежей будет иметь не массовый, не групповой, а все-таки индивидуальный двухсторонний, как правило, характер между крупными постоянными контрагентами».

“Ъ FM” отправил запрос в Ассоциацию разработчиков и производителей электроники и ожидает ответа. В комитете Госдумы по финансовому рынку заявили, что не комментируют сообщения о создании фокус-группы. Возможность использовать криптовалюты по внешнеторговым контрактам в рамках экспериментального правового режима появилась у импортеров с 1 сентября. Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов отмечает, что и сейчас ничего не мешает бизнесу использовать криптовалюты для трансграничных платежей. А вот любые объединения в группы, по его мнению, только навредят участникам процесса:

Какие расходы и риски несет российский бизнес при торговле с Китаем

«Там проблема-то в чем? У нас есть понятие "паспорт сделки". Если ты заключаешь договор с иностранной компанией на поставку товара, то обязан по нему проплатить деньги. Если этого не происходит, то вроде как что-то неправильно идет. Когда начались финансовые санкции, это стало работать против тех импортеров, которые попытались диверсифицировать цепочки поставок. По сути, речь идет о прямой контрабанде, то есть, условно говоря, платится за одно, а ввозится другое. Сейчас власти пытаются каким-то образом сократить перечень импортеров, которые могли бы официально без каких-то юридических последствий фактически нарушать закон.

Кроме того, никто не мешает рассчитываться криптовалютой и сейчас. Раньше ее никто не любил, но сейчас, после того, как трансакционные риски по обычным банковским системам стали по процентам сопоставимы с курсовыми рисками криптовалют, в общем-то последние стали выглядеть более привлекательно. По крайней мере, у тебя нет риска того, что платеж не пройдет».

Проблемы с трансграничными платежами начались у бизнеса в конце 2023 года. Трудности есть даже при расчетах с дружественными странами, например, с Китаем. Местные банки могут замораживать средства на месяц или даже больше. А по данным “Ъ” на конец июля, почти 80% переводов в юанях из России возвращались обратно отправителям.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

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